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пятница, 24 января 2020 11:33

"Татьяна каравай печет": история, приметы и традиции на 25 января

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&quot;Татьяна каравай печет&quot;: история, приметы и традиции на 25 января

Татьянин день празднуют ежегодно 25 января православные христиане, тогда как верующие западного обряда чтят память святой мученицы Татьяны 12 января.

В Украине ее именины считаются неофициальным Днем студентов. Древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "составитель".

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Как свидетельствуют церковные предания, святая Татьяна жила в Риме во II-III веках, во времена жестоких гонений на христиан. Она была дочерью римского проконсула, набожного христианина. Девушка в 18-летнем возрасте стала диаконисой и посвятила себя служению Богу, была служанкой в ​​церкви, помогала больным, беременным, участвовала в обряде крещения, пишет РБК-Украина.

Татьянин день имеет несколько названий: Бабий угол, Солниш, Татьяна, Татьяна Крещенская. Издавна о празднике говорили так: "Татьяна и каравай печет, и дорожки по реке бьет, и хоровод ведет!"

Бытовала традиция гадать на любовь и даже очаровывать. Девушки мастерили метелки из тряпок и перья и верили, что если положить метелку на кухне в доме любимого, то парень обязательно позовет замуж.

Женщины на Татьянин день пекли хлеб в виде солнца и приглашали светило скорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому достался "кусочек солнца".

Существуют приметы во время приготовления каравая:

- если на хлебе появился бугорок при выпечке - жди удачу;
- ровная поверхность праздничного каравая обещает спокойную и размеренную жизнь;
- если каравай немного подгорал, то хозяйки давали съесть такую ​​корку молодой девушке, чтобы она смогла легко перенести все трудности в жизни.
- трещина на караваи обещала ссоры и конфликты в семье.

Согласно преданию, римская христианка Татьяна испытывала страшных пыток от язычников, но ее раны на утро заживали. Затем ее решили казнить, отрубив голову мечом. Мученицу противники христианства убили 25 января, этот день и стал Татьяниным.

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Дата
24
января

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