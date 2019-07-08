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понедельник, 08 июля 2019 15:36

Тараканы стали более "живучими" - исследование

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  Тараканы становятся не уязвимыми к ядам. Фото: ogo.ua
Тараканы становятся не уязвимыми к ядам. Фото: ogo.ua

Тараканы становятся все сильнее. Сейчас уже ни одно из химических средств не может уменьшить их популяцию.

"Это неосознанное ранее проблема с тараканами", - говорит Майкл Шарф из Университета Пердью, который руководил исследованием. - Тараканы, развивая устойчивость к нескольким классам инсектицидов одновременно, сделают контроль над этими вредителями практически невозможен с помощью одних только химических веществ", - добавил ученый, сообщает nature.com.

Ученые в течение полугода проводили эксперимент в квартирах с тараканами в американских Индиане и Иллинойсе. Они применяли три средства – абамектин, борную кислоту и тиаметоксам. Инсектициды использовали в одиночку и в различных комбинациях.

Выяснилось, что ни один из вариантов применение не уменьшает популяцию тараканов. Во время применения одного или двух средств количество тараканов даже немного выросла, а коктейль из трех инсектицидов просто удерживал их численность.

Проблема с тараканами сложнее в районах с низким доходом и в других местах, где эффективная борьба с вредителями недоступна.

Ученые рекомендуют сочетать химическую обработка с физическими методами – такими как, ловушки и специальные пылесосы. Важными являются профилактические меры, такие как соблюдение правил санитарии.

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Ученые из Сингапура и Индонезии провели глубоководные исследования на дне Индийского океана, исследователям удалось найти несколько до сих пор неизвестных существ.

Самой впечатляющей находкой является ракообразный "глубоководный таракан", который поражает своими размерами. Великан величиной с кота. Ученые прозвали его Дартом Вейдером Изоподом. Во время опытов ученым удалось найти 12 тыс. существ из 800 видов. Чтобы их исследовать нужны несколько лет. За это отчитаются о результатах экспедиции 2020 года.

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