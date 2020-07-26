Танкер "Дельфи": ситуацию снова не удалось урегулировать

С танкера вылилось топливо. Фото: "Думская"

Ситуацию с танкером "Делфи" в Одессе определили как чрезвычайную ситуацию.

"Вчера была вторая и последняя попытка субподрядчика по поднятию судна "Делфи". Понятно, что делать третью попытку судовладельцу не дадим, потому что изначально они искали самые дешевые варианты, а не варианты решения проблемы. Максимально экономили на подрядчиках, несмотря на безвозмездное участие буксировочных компаний. Результатом стало невыполнение подъема в срок до 20 июля. Именно поэтому АМПУ обратились к ОГА в Одесской обл. признать событие чрезвычайной ситуацией ", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

В понедельник, 27 июля пройдет консилиум для принятия общего решения по способу эвакуации "Делфи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аварийный танкер Delfi не удалось снять с мели

Топливо с танкера снова вытекло в воду. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

"Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Госэкоинспекция в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз", - написал он в Facebook.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы. 25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин". Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов. Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.