Танкер "Дельфи": ситуацию снова не удалось урегулировать

Ситуацию с танкером "Делфи" в Одессе определили как чрезвычайную ситуацию.
"Вчера была вторая и последняя попытка субподрядчика по поднятию судна "Делфи". Понятно, что делать третью попытку судовладельцу не дадим, потому что изначально они искали самые дешевые варианты, а не варианты решения проблемы. Максимально экономили на подрядчиках, несмотря на безвозмездное участие буксировочных компаний. Результатом стало невыполнение подъема в срок до 20 июля. Именно поэтому АМПУ обратились к ОГА в Одесской обл. признать событие чрезвычайной ситуацией ", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
В понедельник, 27 июля пройдет консилиум для принятия общего решения по способу эвакуации "Делфи".
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Топливо с танкера снова вытекло в воду. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.
"Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Госэкоинспекция в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз", - написал он в Facebook.
15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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