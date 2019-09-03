"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии

У Тимошенко в семье случилось горе. Фото: rbc.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 3 сентября не пришла на сессию Верховной Рады по семейным обстоятельствам.

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"Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Я думаю, она сама объяснит. Такова жизнь. Оно, к сожалению, ни одного из нас не обходит" - объяснил отсутствие Тимошенко нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко "Радио Свобода".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла на торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва с новой прической. Ранее парламентарий собирала волосы в хвост. Сегодня же пришла в парламент с распущенными волосами и двумя косичками по бокам.