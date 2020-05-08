Такого не было 80 лет: в США рекордный уровень безработицы

В США уровень безработицы за апрель вырос до рекордных 14,7%. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах из-за пандемии коронавируса уровень безработицы за апрель вырос до рекордных 14,7%.

За месяц работу потеряли 20,5 млн человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Такого безработицы в США не было 80 лет. По информации американского бюро экономических исследований, в мае-июле 1940 года уровень безработицы в США составил 14-15%. Еще выше показатель фиксировали в 1933-м - 25,6%. Безработица 25,5% в США зафиксировали в августе 1932.

Таким образом, в США нынешний уровень безработицы, высокий со времен Великой депрессии, отмечает издание.

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Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысила 33 млн.

По состоянию на утро 8 мая во мире от коронавируса умерли за сутки 5753 человека. Всего с начала пандемии - 269584 человека. Выздоровели 1 284 740.