"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета

 
Ексклюзивы
1/5
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
1 Просмотров: 1098
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 225
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 963
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 495
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2844
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10512
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2160
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5157
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2367
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
6
5
8
3
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Видео
Все видео
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 963
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2385
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10773
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2754
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2889
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 495
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 12:34

"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета

2 Комментировать
&quot;Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу&quot; - адвокат о деле Шеремета
В причастности к убийству Павла Шеремета следствие подозревает пять человек. Фото: Униан

Общественности был представлен весь стыд и позор нашей правоохранительной системы: непрофессиональный, "сырой", показушный и быстро подготовленный PR. Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу.

Такое мнение о брифинге в МВД по делу Павла Шеремета выразил адвокат Константин Рыбачковский в Facebook.

"Следствием не было представлено ни одного прямого доказательства вины. Показаны исключительно оценочные суждения следователей и ни одного конкретного доказанного факта", - пишет юрист.

Отмечает, что выступающими так или иначе было нарушено сразу несколько конституционных прав и гарантий.

"Это и принцип презумции невиновности, и принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека. Нельзя называть фамилии подозреваемых лиц, пока нет обвинительного приговора суда, вступившего в силу. Нельзя публично обвинять никого без проверенных судом доказательств", - говорит адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он

И добавляет, что больше всего ему понравилось выступление генерального прокурора, который поздравил всех присутствующих с "успехом" и отметил "раскрытие" данного преступления.

"Генпрокурор это же именно то лицо, которое, по-хорошему, должно первым серьезно посомневаться во всем, что было представлено следователями, - чтобы проверить все доказательства обвинения "на крепость" и подготовить сторону обвинения к суду. Это был просто сюр какой-то", - резюмировал Константин Рыбачковский.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугар и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко .

По версии следствия именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 139587
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 43408
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 36775
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 18036
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 15021
Общество
Вифлеемский огонь мира привезли в Украину
Вифлеемский огонь мира привезли в Украину Просмотров: 81
"Создает риск чрезмерной власти президента" - эксперт про законопроект о децентрализации
"Создает риск чрезмерной власти президента" - эксперт про законопроект о децентрализации
 Просмотров: 261
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 882
Блоггера депортировали из Украины в Азербайджан
Блоггера депортировали из Украины в Азербайджан Просмотров: 387
Синоптики удивили прогнозом на следующую неделю
Синоптики удивили прогнозом на следующую неделю Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
7
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
Голосов: 47603
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua