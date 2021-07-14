Тайная вещь Богородицы годами спасала города от врагов

Сегодня отмечают Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Фото: pixabay.com

15 июля в православной церкви отмечают Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Событие окутана многими легендами и преданиями. Gazeta.ua предлагает узнать одну из них.

В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457-474), братья Гальба и Кандид, приближенные к царю, отправились из Константинополя на Святую Землю, чтобы помолиться Богу. Они остановилась на ночлег в небольшом поселке у Назарета, в доме старой еврейки. В доме их внимание привлекли зажженные свечи и фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб призналась, что хранит ризу Богородицы. Она имеет чудо исцеления. Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Своих одежд девушке из этого рода, завещав передать ее женщинам от поколения к поколению.

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Драгоценный ковчег со священной ризой, перевезли в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский и император Лев построили для нее новый храм во Влахерне.

Не раз при нашествиях врагов Господь по ходатайству Пресвятой Богородицы, спасал город, которому она дарила Свою священную ризу. Так было во время осады Константинополя аварами в 626, персами - в 677, арабами - в 717 годах.

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