Taco Bell, KFC и Pizza Hut: из России уходит известный фастфуд (уточнено)

Сеть заведений перенаправит всю прибыль из России на гуманитарную помощь. Фото: "Эспрессо"

Компания Yum! Brands, которой принадлежат рестораны Taco Bell, KFC и Pizza Hut, приостанавливают инвестиции и развитие заведений в России. Об этом компания написала в своем пресс-релизе.

Сеть заведений перенаправит всю прибыль из России на гуманитарную помощь и передаст $1 млн Красному Кресту. Владельцы франшиз сети также будут помогать украинским беженцам. Компания откроет благотворительный фонд Yum! Disaster Relief Fund, который поддержит украинцев-работников ресторанов сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов

Уточнено:

Компания Yum! Brands (бренды KFC, Taco Bell, Pizza Hut) не будет закрывать свои заведения в России, подчеркнули в компании. Однако компания осуждает военную агрессию в Украине.

Более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину. Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA прекратила свою работу в России из-за нападения на Украину. В последние день работы магазинов россияне устраивали потасовки. Гипермаркет "Ашан" в России ограничит продажи некоторых продуктов, в том числе сахара и муки. Ограничение вводится из-за большого спроса на социально значимые товары.