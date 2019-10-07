Табачники настаивают на урегулировании IQOS и Glo. Фото: ДС

Ассоциация "Производителей табачных изделий" поддержала закон №1049, которым вносятся изменения в действующее законодательство в части налогообложения табачных изделий.

Закон ограничивает цены, по которым производители могут реализовывать табачную продукцию оптовым компаниям и по которым оптовики должны продавать ее розничным продавцам - 80% и 87% от установленной максимальной розничной цены соответственно. Нарушение этих ограничений наказывается штрафами: до 200 тыс. грн или 100% стоимости проданной продукции.

Цель закона - защитить экономическую конкуренцию и создать единые правила игры для национальных и международных компаний. Поэтому изменения касаются всех производителей и торговцев табаком, а также всех табачных изделий, включая новомодные IQOS, Glo и другие устройства так называемой технологии электрического нагрева табака.

По мнению членов Ассоциации, закон сорвал запланированную монополизации украинского рынка международными табачными корпорациями - Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco Int Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine и их единственным дистрибьютором "Тедис Украина". Ассоциация ставит под сомнение распространенные ими тезисы о том, что новый закон якобы будет способствовать увеличению нелегального рынка и контрабанды сигарет, ведь цена табачных изделий при этом не изменится.

Ассоциация призывает народных депутатов поддержать также законопроект №1210-1, которым будет урегулировано налогообложения электронных сигарет, в частности IQOS и Glo. Ведь сегодня размер акцизного налога с одной пачки так называемых стиков для IQOS в 5 раз меньше акциза с одной пачки традиционных сигарет с фильтром при их одинаковом количестве (20 шт) и практически одинаковой средней розничной стоимости - около 40 грн за пачку. Поэтому Украина ежегодно недополучает более 1 млрд грн поступлений от акцизного налога. Кроме того, это стимулирует импорт и сокращает рабочие места, ведь "стики" для электронных сигарет в Украине не производятся. Согласно Глобальному опросу взрослых о потреблении табака (проведенного КМИС при поддержке Министерства здравоохранения и Национальной академии медицинских наук Украины), уже 7% курильщиков в Украине используют для курения новомодные гаджеты. Хотя официальной статистики нет, они становятся все популярнее среди молодежи и детей.

В Ассоциации выражают надежду, что окончательная редакция закона будет соответствовать Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака по охране здоровья человека, особенно молодежи, которая является основным потребителем новомодных гаджетов для курения. Поэтому Украина должна выполнить взятые на себя обязательства и ввести жесткие ограничения для электронных сигарет, как это сделали, например, США: электронные сигареты там не признаны безопасными, следовательно пачки содержат предупреждения о вреде для здоровья, их реклама запрещена, реализация несовершеннолетним невозможна.







