Сына Шуфрича избили в ресторане

Александру Шуфричу наложили швы после драки в ресторане. Фото: ФейсбукФото: Фейсбук

Сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича Александра и его друзей избили в ресторане в Киеве в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба Нестора Шуфрича на странице в Facebook.

"В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича-Александру и его товарищам в результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.

По их данным, нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.

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Согласно сообщению, одного из нападавших задержали правоохранители, его личность устанавливают.

Сын депутата и его друзья находятся в стационаре частной клиники, Александру Шуфричу наложили швы на лицо.

Один из сыновей народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича на Bentley сбил в центре Киева 31-летнего мужчину.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины. 30 августа суд избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича – народный депутат. 31 октября Шуфрича-младшего еще на два месяца оставили на поруках отца. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего, сына народного депутата Нестора Шуфрича.