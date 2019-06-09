Сын Ющенко открыл ресторан

Старший сын третьего експрезидента Украины Виктора Ющенко Андрей с женой Еленой открыли ресторан.
Собственное заведение открыли в центре столицы, говорится в "Светской жизни".
Супружеская пара рассказала, как распределяют обязанности в совместной работе.
"Мы собираемся все в кучу и раздаем друг другу разные задачи", - рассказывал сын експрезидента Украины.
Также Андрей Ющенко признался, сколько стоит открыть ресторан в Киеве.
"Мы еще не подсчитывали до конца все расходы. Самое дорогое - это аренда помещения. Остальные - по договоренности, по рекламе или связям", - сообщил Андрей.
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Чтобы заведение быстро не закрылось Ющенко предлагает сделать в ресторане свою фишку.
"Надо делать интересные какие-то вещи. Например, мы сейчас планируем варить собственное пиво для нашего заведения", - поделился сын Ющенко.
Третий президент Виктор Ющенко отпраздновал свое 65-летие 23 февраля с семьей.
Специально для именинника старший сын Андрей с невестой Еленой заказали торт в виде полотенца.
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