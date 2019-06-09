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воскресенье, 09 июня 2019 09:39

Сын Ющенко открыл ресторан

3 Комментировать
Сын Ющенко открыл ресторан
YouTube Андрей Ющенко вместе с женой открыли ресторан в Киеве

Старший сын третьего експрезидента Украины Виктора Ющенко Андрей с женой Еленой открыли ресторан.

Собственное заведение открыли в центре столицы, говорится в "Светской жизни".

Супружеская пара рассказала, как распределяют обязанности в совместной работе.

"Мы собираемся все в кучу и раздаем друг другу разные задачи", - рассказывал сын експрезидента Украины.

Также Андрей Ющенко признался, сколько стоит открыть ресторан в Киеве.

"Мы еще не подсчитывали до конца все расходы. Самое дорогое - это аренда помещения. Остальные - по договоренности, по рекламе или связям", - сообщил Андрей.

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Чтобы заведение быстро не закрылось Ющенко предлагает сделать в ресторане свою фишку.

"Надо делать интересные какие-то вещи. Например, мы сейчас планируем варить собственное пиво для нашего заведения", - поделился сын Ющенко.

Третий президент Виктор Ющенко отпраздновал свое 65-летие 23 февраля с семьей.

Специально для именинника старший сын Андрей с невестой Еленой заказали торт в виде полотенца.

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Дата
09
июня

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