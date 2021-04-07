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среда, 07 апреля 2021 02:44

Связь между вакцинами AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана - ВОЗ

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Связь между вакцинами AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана - ВОЗ
AstraZeneca не вызывает тромбов - ВОЗ. Фото: Reuters

Пока нет доказательства того, что вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбозов.

Исследования продолжаются, заявил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар в ходе брифинга.

"Исследования продолжаются. Пока нет доказательств изменения оценки риска / пользы вакцины AstraZeneca", - сказал Пинто.

Завтра специалисты ВОЗ по вакцинации снова встретятся.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружило связь между тромбами и вакциной AstraZeneca.

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