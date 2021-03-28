Священник ПЦУ призывает праздновать Пасху с католиками

Равноденствие наступает 21 марта. Фото: pixabay.com

Православные верующие и католики должны праздновать Пасху в один день. На 1-м Вселенском соборе решили, что все христиане будут праздновать в ту же самую дату.

Об этом священник ПЦУ, преподаватель Киевской православной богословской академии Андрей Дудченко написал в Facebook. Он напомнил, что равноденствие наступило 21 марта, а полнолуние, согласно астрономическому календарю, будет 28 числа.

"Решили следовать Александрийской пасхалии. Алгоритм таков: сначала должно наступить весеннее равноденствие, далее должно наступить полнолуние. А в ближайшее воскресенье после этого - Пасха. Получается, Пасха должна быть в следующее воскресенье, то есть 4 апреля. Но у нас почему-то праздник будет аж 2 мая. Я - за новый стиль и новую пасхалию. Потому что надо жить не фантазиями, а реальностью. Сохраняя верность решению Вселенского собора, Пасху надо праздновать всем христианам вместе", - заявил священник.

По его словам, причина в том, что за основу вычисления в ПЦУ берется "условное равноденствия по старому стилю - день, который фактически не является равноденствием, а в нынешнем веке опаздывает на 13 дней".

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Разница в дате празднования Пасхи у католиков и православных верующих объясняется датой, от которой отсчитывается первое весеннее полнолуние. В этом году православные христиане празднуют Пасху 2 мая, а католики - 4 апреля.