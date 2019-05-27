"Своя шаурма не пахнет" - в сети высмеяли поздравление Зеленского

Пользователи сети шутят на тему вчерашнего поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем Киева.
Зеленский написал в Facebook поздравления с днем города.
"Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал президент.
В сети подхватили это выражение и начали публиковать забавные мемы и комментарии.
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Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрьский дворец" в Киеве и вышел на сцену.
Зеленский вышел на сцену в начале концерта, когда команда исполняла песню, поздоровался с публикой и сказал "Добрый вечер. Больше слов у меня нет".
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