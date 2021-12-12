"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам

12 декабря в Киеве на аллее Небесной Сотни прошла акция солидарности "Свободу политзаключенным" к Международному дню защиты прав человека.

Пришло несколько десятков человек, сообщает корреспондент Gazetа.uа.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, бывшие политзаключенные Александр Кольченко, Владимир Балух.

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В последнее время оккупанты в Крыму открывают административные дела на людей, которые приезжают под суды на заседание против крымских татар, говорит Умеров.

В настоящее время оккупационные власти Крыма арестовали более 110 крымчан, при этом 89 из них удерживаются на территории РФ, по данным правозащитников.

Участники акции отмечают нехватку государственной поддержки семей политзаключенных. Просят власти ускорить рассмотрение законопроекта о помощи задержанным оккупантами украинцам и их семьям.

В течение акции собравшиеся могли написать именное послание политзаключенным Кремля на баннере, который на следующей неделе хотят запустить над Крымом. Также провели перформанс "Кайданам не забрать мою волю" с участием бывших пленников Кремля.

12 ноября 2021 года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.