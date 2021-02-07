"Свобода слова - это не поток лжи". Неделя в цитатах

Жизнь страны за недеkю в цитатах, по версии Gazeta.ua/

"Телеканалы Медведчука - информационные террористы. Их надо было закрыть намного раньше. Смотреть их передачи - это большая психическая нагрузка. 112, NewsOne и ZIK круглосуточно рассказывали о соросятах, внешнем управлении, "оголтелых патриотах", Украине как колонии, недогосударстве и концлагере. Оправдывают российскую агрессию, обесценивают все украинское, смеясь над законом о языке. Год пугают голодными бунтами. Недавно добавили месседж о насилии на улицах. Массовый психоз - вещь опасная. Это просто эксперименты над людьми, запрещенные Конституцией Украины.

К счастью, люди раздуплились, что свобода слова - это не безграничный поток лжи. Это ответственность за каждое слово.

Татьяна МИКИТЕНКО, активистка движения против агрессивной безвкусицы

Свобода слова - это ответственность за каждое слово

Андрей Антоненко - поэт, музыкант, основатель и фронтмен группы Riffmaster, участник русско-украинской войны. С декабря 2019 находится под арестом по подозрению в подготовке убийства журналиста Павла Шеремета. .. Фото: bastion.tv

"Будто 1937-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую ​​безвыходную ситуацию

- сказал военный и музыкант Андрей "Рифмастер" АНТОНЕНКО после того, как Апелляционный суд Киева не отпустил его на поруки

Фото: detector.media

"Недавно в супермаркете обратилась к продавщице на украинском. Отвечать ей было трудно, говорила с ошибками. Я сделала ей комплимент, похвалила за попытку. Проблем с выполнением законе о языке не вижу. Для обслуживания клиентов не нужно знать государственный язык на высоком уровне. Достаточно владеть им на бытовом уровне. Это вопрос времени и практики "

Ярослава ВИТКО, руководитель общественной организации "Одесса украиноязычная"

Фото: 032.ua

"Февраль ознаменовался укреплением гривни. Но перед Новым годом она сильно ослабла. И только в конце года, на фоне известий, что МВФ таки отправляет нам виртуальную миссию, удалось привлечь необходимую сумму. И сразу почти всю потратить. Поэтому гривню качнуло.

В мире много денег. Их просто некуда девать.

И в такие моменты инвесторы готовы верить в Украину и активно покупать номинированные в гривне государственные облигации. Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривни и уже на них покупают облигации. Сколько он это продлится? Ближайшие месяцы так точно. Если погода на мировых рынках не изменится. И если Нацбанк не будет оказывать сопротивления, то и до 27 за доллар, и ниже.

Сергей ФУРСА, инвестиционный банкир

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Представляю, сколько людей хотят сегодня поздравить президента. Вам нелегко. Обнимаю": неделя жизни страны в цитатах

Пельменей в супермаркетах больше, чем вареников. Молчу о экзотических гомбовцах. Давно продают свежую и замороженную пиццу. Но ни кнышей, ни вертут, ни плачинды не найдешь. Раки появились лишь в последнее время и по сумасшедшей цене. Караси исчезли. Все реже встречаются бычки, лини, вьюны, карпы. А самым неприятным признаком отсутствия украинской кухни в массовом сознании является то, что в магазинах не продают смальца.

Игорь Лубянов, журналист

Фото: intermarium.news