"Свобода слова - это не поток лжи". Неделя в цитатах

Жизнь страны за недеkю в цитатах, по версии Gazeta.ua/
"Телеканалы Медведчука - информационные террористы. Их надо было закрыть намного раньше. Смотреть их передачи - это большая психическая нагрузка. 112, NewsOne и ZIK круглосуточно рассказывали о соросятах, внешнем управлении, "оголтелых патриотах", Украине как колонии, недогосударстве и концлагере. Оправдывают российскую агрессию, обесценивают все украинское, смеясь над законом о языке. Год пугают голодными бунтами. Недавно добавили месседж о насилии на улицах. Массовый психоз - вещь опасная. Это просто эксперименты над людьми, запрещенные Конституцией Украины.
К счастью, люди раздуплились, что свобода слова - это не безграничный поток лжи. Это ответственность за каждое слово.
Татьяна МИКИТЕНКО, активистка движения против агрессивной безвкусицы
Свобода слова - это ответственность за каждое слово
"Будто 1937-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую безвыходную ситуацию
- сказал военный и музыкант Андрей "Рифмастер" АНТОНЕНКО после того, как Апелляционный суд Киева не отпустил его на поруки
"Недавно в супермаркете обратилась к продавщице на украинском. Отвечать ей было трудно, говорила с ошибками. Я сделала ей комплимент, похвалила за попытку.
Проблем с выполнением законе о языке не вижу. Для обслуживания клиентов не нужно знать государственный язык на высоком уровне. Достаточно владеть им на бытовом уровне.
Это вопрос времени и практики "
Ярослава ВИТКО, руководитель общественной организации "Одесса украиноязычная"
"Февраль ознаменовался укреплением гривни. Но перед Новым годом она сильно ослабла. И только в конце года, на фоне известий, что МВФ таки отправляет нам виртуальную миссию, удалось привлечь необходимую сумму. И сразу почти всю потратить. Поэтому гривню качнуло.
В мире много денег. Их просто некуда девать.
И в такие моменты инвесторы готовы верить в Украину и активно покупать номинированные в гривне государственные облигации. Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривни и уже на них покупают облигации. Сколько он это продлится? Ближайшие месяцы так точно. Если погода на мировых рынках не изменится. И если Нацбанк не будет оказывать сопротивления, то и до 27 за доллар, и ниже.
Сергей ФУРСА, инвестиционный банкир
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Пельменей в супермаркетах больше, чем вареников. Молчу о экзотических гомбовцах. Давно продают свежую и замороженную пиццу. Но ни кнышей, ни вертут, ни плачинды не найдешь. Раки появились лишь в последнее время и по сумасшедшей цене. Караси исчезли. Все реже встречаются бычки, лини, вьюны, карпы. А самым неприятным признаком отсутствия украинской кухни в массовом сознании является то, что в магазинах не продают смальца.
Игорь Лубянов, журналист
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