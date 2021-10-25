"Шутки кончились" - в Николаеве усиливают карантин

В заведения и непродовольственные магазины будут впускать только с сертификатом. Фото: Pexels

С 26 октября в Николаеве усиливают карантин.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил на брифинге, что власть имеет право принимать жесткие решения.

Внесение области в красную зону ожидали. Однако для многих горожан это стало неожиданностью.

"В двух словах - закрывается практически все, к чему мы опять же привыкли. Это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки дополнительного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье. В целом места нормальной жизни людей закрываются с 00:00 завтрашнего дня. Отличие от карантинов весенних и нынешних. Не будут останавливать работу тех коллективов, где люди ответственно отнеслись к рекомендациям и 100-процентно вакцинировались. Это же касается и клиентов, которые придут в эти учреждения. Посетители должны предоставить сертификат о вакцинации. Не обслужить человека может абсолютно любой владелец бизнеса или его сотрудники. Это же касается рынков и магазинов непродовольственной группы товаров. Поверьте мне, что шутки кончились. Мы не имеем права сейчас на демагогию, популизм, заигрывание и удобные решения", - заявил Луков.

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Он добавил, что с завтрашнего дня работать легально будут единицы, потому что вакцинированных не так много. Контролем будет заниматься Госпродпотребслужба, Нацполиция и чиновники районных администраций.

В украинском области будет выезжать группа для мониторинга организации местной властью карантина. Она будет заниматься неотложными вопросами, сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.