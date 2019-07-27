Шустер возвращается на украинское телевидение

Журналист и телеведущий Савик Шустер будет вести еженедельную передачу на телеканале "Украина".
Шустер достиг договоренности о выходе своей телепрограммы с каналом олигарха Рината Ахметова. О подписании контракта будет объявлено сегодня.
Программа будет выходить еженедельно в пятницу вечером.
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Последние несколько лет журналист не работал в Украине. В этом Шустер обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко.
В Киев 6 мая возвращается телеведущий Савик Шустер. Он известен по ток-шоу, которые выходили на различных украинских телеканалах в 2005-2016 годах.
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