Шустер возвращается на украинское телевидение

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
Просмотров: 1845
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 432
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 585
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4149
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5545
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 927
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3492
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
20
24
10
5
5
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
&quot;Теперь каждый может позвонить в колокола&quot; - в Виннице проводят экскурсии по собору
"Теперь каждый может позвонить в колокола" - в Виннице проводят экскурсии по собору
Определились финалисты фестиваля &quot;Черноморские игры&quot; 2019
Определились финалисты фестиваля "Черноморские игры" 2019
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Выбрали победителя конкурса лучших фото, сделанных на iPhone
Выбрали победителя конкурса лучших фото, сделанных на iPhone
Видео
Все видео
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Королевскую обсыпали мукой
Королевскую обсыпали мукой
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4149
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 954
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2529
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1161
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
27 июля 2019
Просмотров: 144
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
суббота, 27 июля 2019 18:40

Шустер возвращается на украинское телевидение

  Комментировать
Шустер возвращается на украинское телевидение
Передача Шустера будет выходить на канале "Украина". Фото: "Медиа няня"

Журналист и телеведущий Савик Шустер будет вести еженедельную передачу на телеканале "Украина".

Шустер достиг договоренности о выходе своей телепрограммы с каналом олигарха Рината Ахметова. О подписании контракта будет объявлено сегодня.

Программа будет выходить еженедельно в пятницу вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал Шустера прекращает вещание на спутнике

Последние несколько лет журналист не работал в Украине. В этом Шустер обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Киев 6 мая возвращается телеведущий Савик Шустер. Он известен по ток-шоу, которые выходили на различных украинских телеканалах в 2005-2016 годах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шустер возвращается на украинское телевидение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Погибло 77 человек - сегодня годовщина Скниловской трагедии

Погибли 77 человек, пострадали - 250: сталася масштабная авиакатастрофа

Самое читаемое
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 34291
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 32291
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 25 Просмотров: 27365
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 23240
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом 7 Просмотров: 14778
Общество
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
"Попробуйте в Харькове купить украинскую газету" - Жадан о языковом законе
"Попробуйте в Харькове купить украинскую газету" - Жадан о языковом законе
 Просмотров: 261
"Теперь каждый может позвонить в колокола" - в Виннице проводят экскурсии по собору
"Теперь каждый может позвонить в колокола" - в Виннице проводят экскурсии по собору
24
 Просмотров: 207
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
 2 Просмотров: 5348
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
 Просмотров: 2413
Больше всего комментируют
25
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
13
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
7
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
3
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
Голосов: 42287
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua