Существует альтернатива безумию, которое навязывает нам Путин - Безсмертный

Роман Безсмертный: Нельзя ломать социальные стандарты и выделять какой-то регион или часть населения. Фото: Gazeta.ua

Есть красные линии. Нужно следить, чтобы новая власть за них не выходила.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политик Роман Безсмертный.

"Первое - нельзя допускать переноса конфликта на Востоке внутрь государства. Ни в коем случае не трогать Конституцию в этой части.

Второе - никакого закона об особенностях местного самоуправления. Территория Украины - целостная, на ней действует единственный украинский закон. Нельзя ломать социальные стандарты и выделять какой-то регион или часть населения", - отмечает он.

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Альтернатива безумию, которое навязывает Путин, есть, говорит политик.

"Это - децентрализация как политика. Но команда президента делает все наоборот. Мол, сепаратисты будут жить по одним правилам, а вся страна - по другим. Это приведет к личной политической катастрофе Зеленского. Поэтому на встрече в Париже надо говорить о децентрализации, актуальности местного самоуправления . Предлагать новую модель государственных институтов - парламента, исполнительной власти", - добавляет Роман Бессмертный.

Полное интервью с Романом Безсмертным читайте в журнала "Країна" от 19 сентября.