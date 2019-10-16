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среда, 16 октября 2019 19:16

Сущенко подаст иск против России в Европейский суд по правам человека

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Сущенко подаст иск против России в Европейский суд по правам человека
Сущенко обратится в Европейский суд по правам человека с иском против РФ. Фото: Укринформ

Бывший политзаключенный, украинский журналист Роман Сущенко подаст иск против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, отвечая на вопросы студентов, передает "Укринформ".

"Мы с моим адвокатом говорили об этом ... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека", - сказал политзаключенный.

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Журналиста "Укринформа" Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016-го в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский суд приговорил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, на родину вернулся и Сущенко.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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