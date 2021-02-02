Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой

В селе Гайдары Харьковской области сурок Тимка III спрогнозировал приход весны в Украину. Из домика четвероногого предсказателя достала Надежда Токарская.

Она дочь хранителя традиции Дня сурка и начальника биостанции Виктора Токарского, который 2020 года умер, пишет "Суспільне".

Фото: "Суспільне Харьков"

"Говорит (сурок. - Gazeta.ua), весна уже настает. Будет ранней, но это не значит, что через неделю-две, надо немного подождать, через 6 недель будет тепло", - сказала Токарская.

Учитывая пандемию, животному предложили поделиться "рецептами" укрепление иммунитета. Для этого выложили разные вещи: пустую емкость с надписью "вакцина", чеснок, фрукты со спортивными снарядами, космический аппарат с надписью "на Марс" и игрушку в виде Ждуна с надписью "выдержка".

Тимке дали 3 попытки. Сначала он побежал к спортивным снарядам с фруктами, а затем дважды выбрал Ждуна с символической надписью.

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Традиция будить сурка для предсказания наступления весны в Украине зародилась недавно. День сурка - это национальный праздник США, который ежегодно отмечается 2 февраля. Этот день празднуют и в селе Гайдары. Кроме предсказания погоды, инициаторы мероприятия предлагают сурку сделать прогнозы на различные актуальные темы. Так, 2017 года Тимка II "предсказал" безвиз.