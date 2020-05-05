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вторник, 05 мая 2020 09:32

Супрун рассказала, как вернуться на работу в офис

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Супрун рассказала, как вернуться на работу в офис
Ульяна Супрун считает, что для того чтобы вернуться на работу в офи, следует закупить достаточное количество антисептиков и оптимизировать работу сотрудниковФото: Podrobnosti.ua

Ульяна Супрун дала полезные советы относительно того, как реализовать работу в офисе после того, как украинцы через карантин были вынуждены работать удаленно. Об этом эксглава Минздрава написала на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, главное - разработать детальный план и постоянно его придерживаться. Речь идет о тщательной подготовке-расчете потребностей, заказе и закупке достаточного количества средств для дезинфекции, мыла, бумажных полотенец и т. д., планировании организации пространства и рабочих процессов.

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Организация пространства в офисе

• Обеспечьте достаточно пространства для соблюдения физической дистанции в два метра.

• В общих помещениях (кухня, конференц-зал) важно установить лимит количества человек, которые могут там находиться, чтобы не возникало больших скоплений людей.

* Отпечатайте и развешайте Инструкции о том, как правильно мыть руки и как пользоваться антисептиком.

• Если в вашем офисе работники не имеют определенного рабочего пространства (например, в некоторых компаниях меняют компьютеры или пользуются общей гарнитурой), эту практику сейчас нужно прекратить. Если нужно использовать общие стационарные телефоны или другие устройства, их необходимо дезинфицировать до и после использования.

Мытье рук и антисептики

• Обязательное условие - обеспечить всем необходимым для соблюдения гигиены рук - достаточное количество мыла, салфеток или одноразовых полотенец для вытирания рук, спиртосодержащих антисептиков, урн, куда можно выбрасывать использованные салфетки.

• В отношении спиртосодержащих антисептиков: есть смысл поставить их в местах, где сотрудники смогут обработать руки до того, как зайти в помещение, например, прямо на входе.

• Одноразовые перчатки в офисе могут быть, но не стоит поощрять работников их носить во время работы, особенно, если есть беспрепятственный доступ к воде и мыла.

Проветривание и чистота воздуха

• Если есть возможность, установите высокоэффективные фильтры для очистки воздуха и проверьте, работают системы вентиляции в помещениях.

• Если есть кондиционеры - обязательно проведите очистку фильтров.

* Регулярно проветривайте помещение, просто открывая окна. Сейчас можно держать окна открытыми в течение дня. Если такой возможности нет, делайте проветривание минимум раз в 1-2 часа.

Организация работы и графика

• Разработайте график изменений, чтобы не все работники одновременно приходили в офис. Часть может продолжать работать дома, потом менять другую, которая начала работу в офисе. Планируйте это, учитывая специфику вашей деятельности.

• Большие обсуждения и встречи продолжайте в формате онлайн.

• Предложите работникам, входящим в группы риска (людям старше 60 лет, люди, имеющие сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, болезни легких) продолжать работать из дома дальше.

Очистка поверхностей и дезинфекция

• Наиболее эффективными для дезинфекции поверхностей является разведены бытовые отбеливающие растворы, спиртовые растворы, содержащие по меньшей мере 70% спирта.

• Раствор на основе отбеливателя можно приготовить так: 5 столовых ложек (если он в сухом виде) на 3,5 литра воды или 4 чайные ложки отбеливателя на литр воды.

• Очень важно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются - столешницы, ручки дверей, дверцы холодильника. Это стоит делать несколько раз в день.

• Есть также смысл закупить ультрафиолетовые боксы для очищения телефонов. Такие боксы признаны наиболее эффективным способом для уничтожения патогенов.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. В частности, разрешат посещать парки и летние террасы ресторанов.

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