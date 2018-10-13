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суббота, 13 октября 2018 12:55

Супрун рассказала, как правильно есть яйца

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Супрун рассказала, как правильно есть яйца
Уляна Супрун советует есть яйца с отрубным хлебом, зеленью, различными овощами и сельдью. Фото: Волинь24

Яйца полезны для здоровья глаз, кожи, волос, печени и мозга. Чтобы получить от них максимальную пользу, их лучше употреблять отварными.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"В яйцах есть холестерин. Это - один из разновидностей жиров. Он нужен для работы мозга, выработка гормонов, функционирования пищеварения и многих других процессов", - написала она.

"Чтобы получить максимальную пользу от употребления яиц, стоит есть отварные или яйца пашот, но не жарить их и не есть сырыми. Не нужно дополнять яйца вредными продуктами - колбасками, беконом или салом. Так вы не будете засорять свою пищу вредными жирами, канцерогенами и калориями. Есть сало можно и даже нужно, но лучше - отдельно от яиц. И немного", - добавила Ульяна Супрун.

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Также она посоветовала сочетать яйца с другой здоровой пищей.

"Это может быть отрубной хлеб, зелень, различные овощи, сельдь и масло", - написала она.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что поможет наладить полноценный сон. Она посоветовала готовить глаза ко сну заранее, поэтому надо отказаться от просмотра телевизора, гаджета непосредственно перед сном.

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