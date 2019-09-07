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суббота, 07 сентября 2019 18:11

Супрун рассказала, как освобожденным пленным приспособиться к нормальной жизни

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Супрун рассказала, как освобожденным пленным приспособиться к нормальной жизни
Последствия пребывания в неволе могут быть очень серьезными. Фото: Укринформ

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как освобожденным украинцам вернуться к нормальной жизни после российского плена.

По ее словам, последствия пребывания в неволе, под физическим и эмоциональным давлением, пытками и ограничении в общении с родными могут быть очень серьезными и требуют своевременной физической и психологической реабилитации. Среди физических проявлений стресса могут быть потеря веса, истощение, инфекционные болезни, диарея, травмы и ранения, пищевая депривация, бессонница, последствия приспособления к непривычным погодным условиям. К психическим относят скуку, длительное ощущение угрозы, унижение, изоляцию, апатию, страх перед пытками и смертью, чувства и разлуки со своими родными, суицидальные мысли. Угрожать бывшим пленникам может посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, трудности в адаптации и ухудшение здоровья. Об этом Супрун написала в Facebook.

"Чтобы преодолеть последствия плена изначально с пленниками должны работать специально натренированные военные психологи. Они помогают им управлять эмоциональными аспектами освобождения - понять свой опыт и его особенности. Такой метод называется "дебрифинг" - он включает полный опрос, детализированный обзор событий с систематическим изучением фактов и эмоциональных реакций, связанных с этим опытом. Этот метод эффективен и помогает избегать серьезных посттравматических стрессовых реакций, депрессии и других психических расстройств, что могут возникать как последствия плена. Это - начало возвращения к нормальной жизни ", - отметила она.

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Супрун подчеркнула, что все пленники должны пройти тщательный медосмотр сразу после освобождения.

"Не менее чем за 72 часа должна быть собрана информация о состоянии здоровья. Следующая фаза предусматривает комплексное медицинское обследование и лечение. На этом этапе назначаются регулярные визиты к врачу и постоянный мониторинг состояния здоровья", - подчеркнула экс-министр.

Полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с Россией.

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