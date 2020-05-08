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Супрун на пальцах объяснила суть медреформы новому министру

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Супрун на пальцах объяснила суть медреформы новому министру
Бывшая в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в соцсети объяснила нынешнему министру Максиму Степанову, что изменилось в ходе реформ pixabay.com

Бывшая в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в соцсети объяснила нынешнему министру Максиму Степанову, что изменилось в ходе реформ.

За все время обсуждения изменений не было ни одного упоминания о том, что ожидает пациентов, если оставить все как было.

Зато слышим популистские заявления об увеличении заработной платы медработникам, какие-то мифические увольнения, но НИ одного упоминания о пациентах.

Простой пример, что сейчас происходит в новой системе финансирования здравоохранения, и почему эти изменения нельзя возвращать обратно.

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Есть больница А на 200 коек. В ней за год лечат условно 4 тысячи пациентов, есть все необходимое оборудование (КТ, ангиограф) и квалифицированные специалисты для оказания качественных медицинских услуг пациентам.

Есть больница Б, в ней также 200 коек. В ней за год лечат 400 пациентов. Здесь нет необходимого оборудования (КТ, ангиограф), не хватает квалифицированного персонала.

За медицинской субвенции они получают фактически одинаковое количество денег. Справедливо ли это? Нет.

Суть трансформации — изменить систему финансирования здравоохранения, чтобы пациент получал действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а средства налогоплательщиков использовались эффективно и "шли за пациентом" в те медучреждения и к тем врачам, которых выбирает сам пациент.

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Пациент не должен быть принужден идти в больницу, в которой врачи не имеют соответствующей квалификации, где можно сделать необходимую диагностику, где делать операцию опасно. Ибо в таком случае — это не больница. Это просто здание. И так не должно быть.

В новой системе больница А получает больше финансирования именно через свою способность предоставлять качественные медицинские услуги пациенту. И это — 954 медицинские учреждения, которые по Программе медицинских гарантий получат финансирование больше, чем они получали по субвенции прошлого года. Вот лишь несколько примеров:

+ 17,5 млн гривен: https://bit.ly/3dtl8cc

+ 82,7 млн гривен: https://bit.ly/2SNh7HE

+ 44 млн гривен: https://bit.ly/2xNIDgU

В новой системе больница Бы получит меньше средств. Именно из-за своей несостоятельности предоставлять качественные медицинские услуги. Это не значит, что такие больницы закрываются. Это означает, что они должны провести дополнительную работу, которую больнице начали еще несколько лет назад!

226 заведений получат меньше, чем 50% прошлогодней субвенции. При этом выделено дополнительное финансирование в 900 млн грн как медицинская субвенция, и эти деньги перераспределены между такими несостоятельными больницами, чтобы помочь им инвестировать в свою способность.

Пациенты заслуживают лечения в больницах А, а медработники этой больницы на достойную заработную плату. В этом и есть суть внедрения изменений и отхода от принципа уравниловки.

Министерство здравоохранения имеет четкий план дальнейшего реформирования медицинской отрасли. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политический эксперт Владимир Воля.

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