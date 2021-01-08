Супермаркеты могут продавать непродовольственные товары - Держспоживслужба

Объяснили, что должны продавать супермаркеты. Фото: Vgorode

В супермаркетах некоторые непродовольственные товары оказались под запретом с начала локдауна из-за "перестраховки".

Во многих магазинах перестали продавать носки, батарейки, колготы, посуду, детские игрушки, клей и даже вешалки для шкафов, сайту "Сегодня" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

О запрете продажи некоторых товаров действительно изначально было сказано в распоряжении правительства от 9 декабря, но потом в документ внесли изменения.

"Видимо, юристы супермаркетов не донесли сотрудникам, что этого не нужно было делать. Я думаю, что все изменится, когда юристы внимательно почитают наши разъяснения, тогда ограждения в отделах супермаркетов, где продаются носки, батарейки, лампочки, детские игрушки, исчезнут", – пояснил он.

Постановление Кабмина по торговле в локдаун можно трактовать по-разному. Но подчеркивает – если в супермаркете есть отдел по продаже носков, лампочек, батареек, то они могут работать, и за это не будут наказывать.

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В Украине с 8 января начался жесткий карантин, который будет действовать до 24 января включительно. В период локдауна заведения общественного питания смогут работать на вынос и доставлять заказы. Запрещается принимать посетителей в кафе, барах и ресторанах.