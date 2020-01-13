Сумская и Ефросинина будут учить пользоваться интернетом

Запустят сериал, который научит украинцев пользоваться интернетом Фото:studway.com.ua

На следующей неделе в Украине запустят национальную образовательную онлайн-платформу с цифровой грамотности "Действие. Цифровое образование", чтобы научить население цифровой грамотности.

Она будет состоять из пяти курсов для различной целевой аудитории и будет показана в форме сериала. Сначала на платформе появится только три курса:

базовый курс; курс цифровой грамотности для учителей; курс для родителей "онлайн-Безопасность детей".

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"Аудитория, которую нам надо будет учить, это люди старшего возраста, которые не имеют большого опыта в интернете. Поэтому мы решили отойти от стандартных онлайн-курсов и создать то, что будет понятно каждому – это образовательный сериал. Мы решили, что создаем некий образовательный Netflix или MEGOGO", - рассказывает Валерия Ионан изданию "Сегодня".

Продюсер образовательных проектов Мінцифри Виталий Спивачук, который и занимался съемками сериала, рассказывает, что старшие люди скептически относятся к различным государственным проектам и инициативам, но доверяют лидерами мнений, которых видят по ТВ, в прессе и т. д.

"Мы подумали, почему бы не объединить тот продукт, который делает государство, с людьми, которым доверяют. Поэтому привлекли Ольгу Сумскую, Надежду Матвееву, Руслана Ханумака и Марию Ефросинину", — говорит Спивачук.

Он добавляет, что вместо уровней во время обучения будут сезоны и серии, а перейти к следующей серии не будет, пока не просмотришь и не сдашь тесты с предыдущей.

Такой сериал будет не только развлекать, но и обучать, причем на трех языках: украинском, русском и жестовою языке. Также в сериале отошли от формата монотонного монолога и пришли к более свободному и веселого диалога.

Уровень грамотности населения во всем, что касается цифровизации, оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу правительства.