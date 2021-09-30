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четверг, 30 сентября 2021 07:31

Сухо, но холодно: обновили прогноз на последний день сентября

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Сухо, но холодно: обновили прогноз на последний день сентября
В Тернополе 30 сентября столбики термометров днем покажут +16°С. Фото: pixabay.com

30 сентября в Украине ожидается стабильная и сухая погода. В большинстве областей будет преобладать облачность. В то же время юго-восток, некоторые центральные и северные области будет заливать последнее сентябрьское солнце.

Осадков не ожидается, сообщает "Униан". Небольшие дожди пройдут только в Закарпатской области и Карпатах. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +14°С.
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +15°С.
В Луцке и Ровно - небольшая облачность, днем потеплеет до +17°С.
В Тернополе 30 сентября столбики термометров днем покажут +16°С, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, днем до +15°С.
В Ивано-Франковске также несколько облачно, днем потеплеет до +18°С.
В Ужгороде пройдет небольшой дождь, столбики термометров покажут +10...15°С, пасмурно.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, днем в пределах +17°С.
В Кропивницком, Виннице и Житомире сегодня будет +3...14°С и небольшая облачность.
В Черкассах будет сухо, но пасмурно. Днем температура составит +13°С.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха будет достигать +14°С.
В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура днем в пределах +16°С.
В Херсоне и Николаеве в четверг днем ожидается +16°С, ясно и безоблачно.
В Харькове и Сумах сегодня температура воздуха составит +4...14°С, ясно и безоблачно.
В Днепре и Запорожье температура днем поднимется до +15°С, будет ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8...12°С.

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Ночью 30 сентября и 1-3 октября почти во всех регионах Украины ожидаются заморозки. Температура воздуха снизится повсюду, кроме западных областей и побережья морей. На поверхности почвы и местами в воздухе 0...-5°C.

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Дата
30
сентября

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