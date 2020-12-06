"Сухо, холодно и ветрено": Украину накроет мощный антициклон

"Первый умеренный мороз показал, что зима пришла - если кто-то сомневался", - говорят синоптики.

В начале следующей недели почти на всей территории Украины погода будет солнечной, ожидаются морозы. Холоднее всего будет на востоке Украины.

"Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине много где засияло солнце. Правда, воздушная масса арктического происхождения врезала морозом", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

7 декабря, солнечная погода будет преобладать на большей части территории Украины, однако на крайнем западе и в южной части, кроме Запорожья, небо затянет облаками. Облака могут дотянуть до Кропивницкого и районов, а также захватить южные районы Днепропетровщины.

"Но все же солнца в Украине завтра будет значительно больше - антициклон. Понятно, что при такой синоптической ситуации будет преобладать сухая погода. Разве что в южной части Украины местами пройдут небольшие осадки - влияние черноморского циклона. Юго-восточный ветер будет завтра порывистым, некомфортным, временами сильным, и будет добавлять ощущение холода ", - пишет Диденко.

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Ближайшей ночью в Украине ожидается -6-12 градусов, на востоке до 14 градусов мороза.

В южной части и на Западе 0-6 градусов мороза.

Завтра днем температура воздуха составит 0-4 градуса мороза. На Юге и Западе Украины около нуля, в Крыму и на Закарпатье теплее, + 2 + 7 градусов.

В Киеве понедельник будет холодным - преобладает арктическая воздушная масса, ветреным и солнечным. Ночью предполагается -7-9 градусов, в окрестностях до -10 градусов, завтра днем -2-4 градуса.

Однако, уже во второй половине недели, потеплеет, будет облачно, повысится влажность воздуха.

В прошлом году 6 декабря в Украине было солнечно. Температура воздуха в среднем составляла 4 - 6 градусов тепла. Холоднее всего будет на Киевщине - 2 - 4 градуса. А теплее всего - в Одесской, Николаевской и в Крыму. Здесь столбики термометров поднимались до 7 - 9 градусов выше нуля.