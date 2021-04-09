Сугробы и мороз: спасатели показали апрельский рассвет в Карпатах

В Карпатах до сих пор держится зимняя погода. Сегодня, 9 апреля, столбики термометров опустились до -11°С.

"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 3-4 м/с, температура воздуха -11°С", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Также опубликовали атмосферный фото рассвета в горах. На фотографии видно, как лучи утреннего солнца подсвечивают сугробы снега.

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Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 В Карпатах держится зимняя погода

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и середногирьи Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

В ближайшие дни в Украине начнут отступать дожди. Небольшие осадки возможны 11 апреля в западных и южных областях. Днем столбики термометров будут держаться в среднем на уровня +11...14°C. А вот ночью возможны морозы до -3...5°C. Но 14-15 апреля дождливая погода вернется, утверждают в Укргидрометцентре. Сухо будет только на Востоке, на остальной территории, кроме дождя, возможен мокрый снег.