Карпаты замело снегом. Есть угроза схода лавин

На горе Поп Иван Черногорский ветрено. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Карпаты засыпало снегом, ожидается значительная снеголавинная опасность.

В горной местности Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей температура воздуха составляет -6,4...9,1°С. Спасатели объявили о 3-м уровне опасности схода лавин.

"На вершине Пожижевской горы высота снежного покрова от 83 до 167 сантиметров, а на вершине Плая и Драгобрата снег достигает до 70 и 153 сантиметров соответственно", - говорится в сообщении.

Гора Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области также в снегу. Температура воздуха опустилась до -13°С, ветрено.

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Завтра на западе Украины, местами в северных областях и Винницкой области возможен мокрый снег. На остальной территории будет сухо. Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях ожидается 0...-4°C.