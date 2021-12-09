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Суду по делу MH17 не разрешили допрашивать российского офицера

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Суду по делу MH17 не разрешили допрашивать российского офицера
Дело MH17: не разрешили допрашивать российского офицера. Фото: Reuters

Россия отказала суду в Гааге, рассматривающем дело о сбитии малазийского боинга рейса МН17, в допросе командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком опросе, если это может навредить государственным интересам, сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс во время слушания, которое цитирует "Общественное".

"Соответствующий запрос о возможности опросить Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности опросить Сергея Мучкаева", сказал Стейнгаюс.

Российские власти сослались на то, что Мучкаеву запрещено задавать вопросы по военной информации, так как это может привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ.

Следователь судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено.

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В суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году заслушали несколько новых записей радиоперехвата руководства ЛНР и ДНР.

В них подробно обсуждается транспортировка зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит.

В суде проиграли записи переговоров "главы разведки" ДНР Сергея Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и "министра обороны" ДНР Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведке.

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