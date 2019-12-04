Судно с украинцами тонет в Эгейском море

Возле Греции потерпел крушение корабль с украинцами. Фото: slovoidilo

В Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос потерпел катастрофу грузовой корабль "New Leo" с украинцами на борту.

Как отмечается, 4 декабря судно попало в 8-бальный шторм. Груз сместился, из-за этого корабль потерял равновесие, рухнул на борт и начал тонуть. Об этом сообщает телеканал "SKY".

В составе экипажа находится 14 украинцев. Моряки подали сигнал SOS команде береговой охраны. Те прислали в акваторию два катера, два вертолета, собственные корабли. На место происшествия также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.

Информации о ходе и результатах эвакуации пока нет.

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"New Leo" вышел под флагом Либерии с греческого порта Элевсине, направлялся в Турцию.

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