Судно с украинцами тонет в Эгейском море

В Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос потерпел катастрофу грузовой корабль "New Leo" с украинцами на борту.
Как отмечается, 4 декабря судно попало в 8-бальный шторм. Груз сместился, из-за этого корабль потерял равновесие, рухнул на борт и начал тонуть. Об этом сообщает телеканал "SKY".
В составе экипажа находится 14 украинцев. Моряки подали сигнал SOS команде береговой охраны. Те прислали в акваторию два катера, два вертолета, собственные корабли. На место происшествия также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.
Информации о ходе и результатах эвакуации пока нет.
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"New Leo" вышел под флагом Либерии с греческого порта Элевсине, направлялся в Турцию.
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