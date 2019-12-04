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среда, 04 декабря 2019 22:17

Судно с украинцами тонет в Эгейском море

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Судно с украинцами тонет в Эгейском море
Возле Греции потерпел крушение корабль с украинцами. Фото: slovoidilo

В Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос потерпел катастрофу грузовой корабль "New Leo" с украинцами на борту.

Как отмечается, 4 декабря судно попало в 8-бальный шторм. Груз сместился, из-за этого корабль потерял равновесие, рухнул на борт и начал тонуть. Об этом сообщает телеканал "SKY".

В составе экипажа находится 14 украинцев. Моряки подали сигнал SOS команде береговой охраны. Те прислали в акваторию два катера, два вертолета, собственные корабли. На место происшествия также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.

Информации о ходе и результатах эвакуации пока нет.

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"New Leo" вышел под флагом Либерии с греческого порта Элевсине, направлялся в Турцию.

Одесский моряк 24-летний Владислав Маслов бесследно исчез с борта корабля Thalassa Patris. 18 ноября он вышел в рейс в Сингапуре, был вторым помощником капитана.

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Дата
04
декабря

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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