Суд вынес новое решение по делу Грымчака

Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке свыше $ 1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений. Фото: Радио Свобода

17 августа суд вынес новое решение о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Однако оно пока еще не вступило в силу, и Грымчака должны отпустить, заявила его адвокат Татьяна Матяш.

"УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда или приговор, не набирают законную силу с момента их провозглашения. Нужно время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование", - написала она в Фейсбуке.

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Таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. По сути оно касается другого человека, поскольку там ошибочно указано отчество Грымчака.

Матяш также опубликовала постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу. Это случится через пять дней, если не будет подана апелляция.

В то же время адвокат добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.

16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.