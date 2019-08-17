Суд вынес новое решение по делу Грымчака

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 198
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 945
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1746
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1791
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1206
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6534
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1656
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
5
6
13
8
5
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Видео
Все видео
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3807
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 945
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1755
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6534
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 549
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 14:51

Суд вынес новое решение по делу Грымчака

  Комментировать
Суд вынес новое решение по делу Грымчака
Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке свыше $ 1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений. Фото: Радио Свобода

17 августа суд вынес новое решение о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Однако оно пока еще не вступило в силу, и Грымчака должны отпустить, заявила его адвокат Татьяна Матяш.

"УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда или приговор, не набирают законную силу с момента их провозглашения. Нужно время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование", - написала она в Фейсбуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд над Грымчаком: произошел неожиданный поворот

Таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. По сути оно касается другого человека, поскольку там ошибочно указано отчество Грымчака.

Матяш также опубликовала постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу. Это случится через пять дней, если не будет подана апелляция.

В то же время адвокат добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.

16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд вынес новое решение по делу Грымчака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27642
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 26056
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 16948
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 16416
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15627
Общество
Жители РФ скупают аккаунты украинцев
Жители РФ скупают аккаунты украинцев Просмотров: 1107
Трагедии в Одессе: Гройсман поручил провести проверки
Трагедии в Одессе: Гройсман поручил провести проверки Просмотров: 270
НАБУ розыск бывшего чиновника из-за убытков от "Роттердам +"
НАБУ розыск бывшего чиновника из-за убытков от "Роттердам +" Просмотров: 234
У россиянки конфисковали иномарку на украинской границе
У россиянки конфисковали иномарку на украинской границе Просмотров: 738
США выдали орден на задержание танкера, который поставлял нефть в Сирию
США выдали орден на задержание танкера, который поставлял нефть в Сирию Просмотров: 153
Больше всего комментируют
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
3
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
2
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Главный таможенник призвал сдавать коррупционеров ему в Facebook
Голосов: 43237
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua