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пятница, 16 августа 2019 19:06

Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина"

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Суд снял арест с НДС-лимита &quot;Маддокс Украина&quot;
Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина". Фото: Days

Печерский районный суд 18 июля по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал лимит НДС компании "Маддокс Украина". Об этом свидетельствует определение суда в Едином госреестре. После публикации новости в "Маддокс Украина" информационному ресурсу enkorr сообщили, что арест с лимита НДС был снят судом накануне, 8 августа. Копия этого определения в Реестре пока не обнародована.

Арест инициировала Генеральная прокуратура Украины в рамка уголовного производства от 2017 г. Расследование было начато по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц при "оптово-розничной реализации бензина и ДТ за наличные средства".

Общую сумму таких операций с 2016 г. следователи ГПУ оценили в 3,139 млрд грн, из которых 523,3 млн грн НДС.

"Маддокс Украина" впервые упоминается в открытых материалах этого расследования только в июле 2019 г. При этом роль компании в описанной следователями схеме не раскрывается.

"С целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на безосновательное формирование налогового кредита по НДС путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже топливо-смазочных материалов организована деятельность ряда юридических лиц, а именно: ООО "БК Фрост", "Дексиона групп", "Киевнафта групп" […] "Маддокс Украина" … (еще 20 юрлиц – ред.)", — приводится в решении суда позиция следователей ГПУ.

Следователи ГПУ утверждают, что вышеупомянутые компании, включая "Маддокс Украина", якобы не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку "не имеют наемных работников, офисных или складских помещений, производственного оборудования, доходы у них получали только директора, а главные бухгалтеры на работу не нанимались".

Из-за ареста лимита НДС работа "Маддокс Украина" временно была заблокирована. По данным enkorr, на территории Украины в разном таможенном режиме находится до 30 тыс. т ДТ, принадлежащих компании.

В "Маддокс Украина" enkorr сообщили, что арест наложен необоснованно и само расследование ГПУ отношения к деятельности компании не имеет.

"Как это часто, к сожалению, бывает топливо продается одному контрагенту, тот перепродает еще кому-то и так далее по цепочке на каком-то этапе возникают проблемы", — сообщил представитель компании Максим Билинок.

ООО "Маддокс Украина" является дочерней структурой швейцарского трейдера Maddox — второго крупнейшего поставщика топлива в Украину морским транспортом по итогам прошлого года. В 2018 г. Maddox S.A. продал в Украину около 182 тыс. т ДТ и авиакеросина.

Непосредственно украинская "дочка" — "Маддокс Украина", из этого объема получила примерно 62 тыс. т. Компания является известным участником рынка, работая с нескольких базисов по всей Украине.

enkorr
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