Суд признал виновным главу НАБУ Сытника. Оштрафовали на 3400 грн

Главу НАБУ Сытника признали коррупционером. Фото: radiotrek.rv.ua

13 декабря Харьковский апелляционный суд признал руководителя НАБУ Артема Сытника коррупционером. Теперь он должен быть освобожден от должности председателя НАБУ и заплатить штраф в размере 3400 грн.

Об этом сообщили на сайте theБабель.

"Суд принял решение Сарненского суда Ровенской оставить без изменений", - отметил адвокат.

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Главы НАБУ подозревали в том, что он не задекларировал элитный отдых, который ему оплачивали третьи лица. Речь идет о том, что несколько лет подряд директор НАБУ отдыхал на элитной базе отдыха на Ровенщине. Оплачивал отдых Сытника Николай Надейка. Именно он рассказал прокуратуре об этих фактах.

По словам Надейка, председатель НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 000 гривен. Оплачивал такой отдых полностью Надейка. Выдавал деньги на проживание в гостинице, еду и дорогие развлечения.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался адвокату президента США Руди Джулиани на то, что тогдашний посол США Мари Йованович тратит слишком много денег на пиар НАБУ и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим Президентом Украины.