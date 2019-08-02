Суд принял решение относительно матери Онищенко

Мать беглого нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырова обязана не выезжать из Киева и сотрудничать со следствием.

Такую меру пресечения ей избрал Соломенский райсуд Киева, передает ТСН.

"Мне за свою прожитую жизнь не стыдно ни перед детьми, ни перед внуками. Что касается газа – я в этом ничего не понимаю, не разбираюсь и никогда не совала туда нос", - прокомментировала мать Онищенко предположения о ее возможной причастности к "газовым схемам" сына.

По данным следствия, на нее оформлено имущество компаний Александра Онищенко.

Автор: ТСН Мать Александра Онищенко Инесса Кадырова

У правоохранителей есть подозрения в причастности Кадыровой к так называемым "газовым схемам Онищенко". Речь идет о возможных махинациях с государственным газом, который продавали по заниженным ценам "своим" фирмам, а потом и уже по завышенным – конечным покупателям.

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74-летняя Кадырова была задержана неделю назад, 26 июля, в аэропорту "Борисполь" после прилета из Испании, где она проживала последние несколько лет. О своем возвращении она уведомила правоохранителей заранее. На следующий день после задержания Кадыровой стало плохо, потому меру пресечения ей избрать не смогли.

В июле 2016 года Генпрокуратура сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного и Кадыровой создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере.