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суббота, 03 августа 2019 13:53

Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.

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Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Печерский районный суд города Киева удовлетворил иск. Фото: УНИАН

Иск о взыскании убытков в размере около $300 тыс. за инициирование канадских санкций против экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова удовлетворил Печерский районный суд города Киева.

"Сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и Посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США. Закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников", - написал Портнов в Facebook.

Портнов не намерен взимать средства из украинского бюджета. Собирается дождаться, когда Госказначейство взыщет все деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты бунтуют против восстановления юриста Януковича в КНУ

В понедельник Портнов направит соответствующее письмо в Госказначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взимать средства из государственного бюджета.

Заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов восстановился в должности профессора кафедры конституционного права юрфакультета КНУ им. Тараса Шевченко. Это вызвало бурю возмущения среди украинцев.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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