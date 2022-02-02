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среда, 02 февраля 2022 17:43

Суд отказался возобновлять на работе троих невакцинированных учителей

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Суд отказался возобновлять на работе троих невакцинированных учителей
Суд признал законным отстранение учителей. фото: Pexels

Каховский горрайонный суд отказался восстановить на работе троих невакцинированных учителей Черноморовской гимназии и опорной школы Зеленоподской общины Херсонской области.

Учителям отказали в выплате зарплаты за время отстранения, передает "Новый день. Херсон".

Суд признал законным требование обязательной прививки учителей.

"В данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными", – говорится в постановлении суда.

В то же время, суд отменил все три приказа руководителей заведений об отстранении от работы. Директора школ якобы не соблюли порядок отстранения.

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Начальник управления образования Каховского горсовета Оксана Круковская вступилась за директоров школ.

"Апелляция безусловно будет, поскольку мы не согласны с решением суда в части признания незаконными приказов руководителя заведения", - сказала она.

На Волыни невакцинированная от Covid-19 учительница подала в суд на школу из-за отстранения от работы и выиграла дело. Теперь ее могут восстановить на работе. Ей также должны выплатить зарплату – 23 348 грн.

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Дата
02
февраля

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