Суд не вернул Семенченко офицерское звание

Верховный Суд отказался возвращать Семенченко звание офицера. Фото: "Цензор.нет"

Верховный Суд отказался возвращать бывшему нардепу Семену Семенченко офицерское звание.

В 2015 году звания его лишил и.о. командующего Нацгвардии, передает "Цензор.нет".

Семенченко добивался признания противоправным лишение его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва". Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 удовлетворил полностью административный иск Семенченка. Но 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление.

В 2019 году дело направили на новое рассмотрение. Шестой апелляционный админсуд не вернул истцу офицерское звание. Семенченко подал кассационную жалобу. Верховный Суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.

В 2016 году прокуратура указала, что Семенченко получил от Вышгородского районного военкомата заведомо ложное временное удостоверение офицера запаса. По этому поддельному документу его приняли на службу в резерве в воинской части №3027. Это батальон "Донбасс".

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В документе за подписью тогдашнего и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу. Слова "капитана резерва Семенченко" следует заменить словами "гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание - солдат резерва", говорится в приказе.

Бывший комбат "Донбасса", а ныне нардеп Семен Семенченко допускал на передовой много ошибок. Об этом в беседе с корреспондентом "Апострофа" сказал генерал-лейтенант Юрий Аллеров, командующий Национальной гвардией Украины.