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среда, 10 июля 2019 13:03

Суд не дал арестовать имущество Ющенка

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Суд не дал арестовать имущество Ющенка
Имущество Ющенко не будут арестовывать. Фото: atr.ua

Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Дело против Ющенко и ходатайство ГПУ об аресте его имущества появились под выборы и с целью пиара, сообщил адвокат экс-президента Виталий Наум.

"Мы считаем, что это, учитывая, что вскоре выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше", - сказал Наум.

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По его мнению, ГПУ пытается "привлечь внимание к одному, закрыв глаза на большие провалы в другом".

Решение об отказе ареста имущества суд вынес 9 июля.

"Мотивации не знаем, потому что нет еще решения суда. Это судья Пидпалый, который по некоторым делам по полгода, по 8 месяцев не отдает решение. Но это очень интересно, потому что практически очень сложно найти какие-то аргументы для отказа, когда есть подозрение, когда по делу является ущерб, нанесенный, где санкция статьи предусматривает конфискацию, есть доказательства, что имущество принадлежит подозреваемому", - рассказал руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он добавил, что когда появится решение суда, то аргументацию судьи донесут до общества.

Также ГПУ повторно будет ходатайствовать об аресте.

"Однозначно. Единственное, не знаю процедуры, или оно оспаривается, но как минимум повторно вносить не запрещает. Поэтому, думаю, один из этих вариантов в любом случае будет реализован", - подытожил Горбатюк.

Третий президент Виктор Ющенко пожаловался в Генеральную прокуратуру на конфликт интересов со стороны следователя, который ведет дело о его сговоре с Виктором Януковичем.

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