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пятница, 04 сентября 2020 20:35

Суд назначил присяжных по делу Шеремета

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Суд назначил присяжных по делу Шеремета
Назначили 5 присяжных. Фото: hromadske

Шевченковский суд избрал 5 присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

28 сентября зачитают обвинительное заключение, передает hromadske.

Присяжными по делу выбрали Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Елена Яковенко, Наталью Глобу, Юрия Михайленко. Выбирали из семи человек. Одна из присяжных сама написала заявление об отводе якобы потому, что здесь присутствует ее муж. Еще одну отвел адвокат потерпевших и прокурор. Она открыто сказала, что медики не могут убивать.

Другую присяжную просили отвести адвокаты, поскольку у нее проживают родственники на оккупированной территории. Считают, что это может повредить обинуваченим. Суд в этом отказал.

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Среди присяжных бизнесмены, арбитражный управляющий, бывшая работница банка, домохозяйка с экономическим образованием, инженер-механик. Все они заявили, что не имеют сложившегося мнения по делу и заинтересованы в объективности судебного процесса.

С подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, согласно решению суда, сняли электронный браслет. Об этом на странице в Facebook сообщил Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко.

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