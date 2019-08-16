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пятница, 16 августа 2019 22:35

Суд над Грымчаком: произошел неожиданный поворот

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Суд над Грымчаком: произошел неожиданный поворот
Суд допустил серьезную ошибку при вынесении решения по Грымчаку. Фото: antikor

Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 6 млн грн. После оглашения решения суда произошел неожиданный поворот.

Адвокаты потребовали, чтобы Грымчака освободили, ведь в постановлении есть ошибка: суд назвал Грымчака Юрием Михайловичем, хотя он - Николаевич. Об этом сообщает Strana.ua.

Адвокаты заявляют, что фактически решение вынесли в отношении другого человека, и теперь по правилам нужно собирать отдельное заседание по мере пресечения. Правозащитники отмечают, что ошибка вышла из прокуратуры. Якобы, у них по документам везде идет не то отчество.

"Все мы люди, все мы можем ошибаться" - ответили прокуроры.

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Как отмечается, судья вышла из зала.

Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке свыше $ 1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.

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