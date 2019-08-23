Суд изменил меру наказания убийце Сергиенко

Убийцу Сергиенко посадили под домашний арест. ФОТО: УНИАН

Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Срок ареста Мельника заканчивался 24 августа. В связи с этим прокурор Виктория Дидыч подала ходатайство о продлении его содержания под стражей еще на 2 месяца, пишет Радио Свобода.

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Сам Мельник не признает своей вины и не намерен бежать в случае увольнения.

Обвиняемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику Сосновский районный суд Черкасс изменил меру пресечения с "содержания под стражей с возможностью внесения залога" на "содержание под стражей без такой возможности".