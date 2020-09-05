Суд арестовал владельца банка "Аркада"

Арестовали владельца "Аркады". Фото: Аркада

По ходатайству прокуратуры города Киева суд применил к президенту банка "Аркада" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн.

Главу банка Константина Паливоду взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Ему было сообщено о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Напомним, что 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива. Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных. Также НБУ ввел специальный режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора.