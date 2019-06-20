Студенты бунтуют против восстановления юриста Януковича в КНУ

Акция против Портнова состоится сегодня в 18:30 в Красном корпусе КНУ им. Шевченко. Фото: Fb/Сергей Мазур

Студентам Киевского университета им. Тараса Шевченко угрожают за проведение акции протеста против бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Его восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщил координатор С14 Сергей Мазур.

"Иван Голод. Студент КНУ им.Шевченко. Один из организаторов акции "Нет Портнову в КНУ!". Угадайте, почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачеты. Сегодня акция не только о том, чтобы уволили Портнова, но и чтобы поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место. не получится. Приходите. 18:30, Красный корпус КНУ им. Шевченко", - написал Мазур.

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Согласно приказу ректора КНУ им. Т. Шевченко Леонида Губерского, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019-го по 30 июня 2020 года.

Студенты университета сегодня готовят акцию протеста против Портнова. Требуют от руководства вуза отменить приказ о его трудоустройстве.

Также они ожидают публичного извинения от Леонида Губерского за назначение Портнова.

Активисты в соцсети призывают всех неравнодушных собраться на акцию, которая состоится 20 июня в 18:30 в Красном корпусе КНУ им. Шевченко, чтобы защитить "честь и репутацию" университета.

Отсудить $300 тыс. компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде хочет заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.