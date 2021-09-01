Студентам повысят стипендии

Стипендии студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза. Фото: pixabay.com

В Украине в 2021 году повысят стипендии. Студенты могут рассчитывать на увеличение выплат более чем в два раза.

Соответствующие изменения правительство планирует принять в ближайшее время, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседание Кабмина.

"Правительство примет изменения относительно размеров стипендий учащихся учреждений профессионального образования, студентов профессионального предвысшего и высшего образования", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что стипендии у студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза, а у студентов вузов - минимум в 1,5 раза.

Сейчас минимальная академическая стипендия в вузах составляет 1300 грн в месяц. Следовательно, ее могут увеличить почти до 2000 грн.

Стипендия в учреждениях профтехобразования - 490 грн. По словам Шмыгаля, она может подняться до более 1225 грн.

В Одессе студенты одного из вузов штурмовали общежитие. Чтобы заселиться в комнату они простояли в очереди весь день с самого утра. Под стенами общежития собралась почти 1 тыс. студентов и родителей. Их запугали тем, что в другие дни они не смогут получить жилье.