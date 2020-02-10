Студент придумал электродвигатель с помощью 3D печати

Изобретение молодой ученый смог сконструировать, стажируясь в Силезской политехнике (Польша). Фото: пресс служба ИФНТУНГ.

Григорий Стахов, студент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа создал бесколлекторный электродвигатель с помощью 3D печати.

Изобретение молодой ученый смог сконструировать, стажируясь в Силезской политехнике (Польша) на кафедре силовой электроники, электроприводов и робототехники, которая является частью Электрического Института, сообщили в пресс служба ИФНТУНГ.

По его словам, кафедра, на которой он проходил стажировку, оборудована большим количеством инструментов и лабораторных установок, которые являются частью магистерских работ студентов.

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"Имея все необходимое, я начал свою работу. Первое, что сделал - это осуществил определения геометрических параметров всех необходимых компонентов, и выполнил моделирования бесколлекторного двигателя с учетом геометрических параметров этих элементов. Так, версия моего двигателя состоит из 4 основных частей, 3 из которых выполнены из пластика и еще одна из специального материала Proto-pasta (PLA, содержащий частицы металла). Далее печать выполнил на принтере ", - рассказал студент.

После завершения печати всех частей и намотки, провел все необходимые тесты для определения эффективности работы электрического двигателя.

20-летний хмельничанин Евгений Богачук собственноручно создал электробайк. Электробайк парень делал в течение года. На моделирование изобретения потратил 4 месяца. На него отдавал всю стипендию, которую копил в течение 2 лет.