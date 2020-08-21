Штрейкбрехеров нет, - украинские шахтеры ответили Лукашенко на призывы ехать в Беларусь

Украинские шахтеры не собираются ехать в Беларусь. Фото: UATV

Украинские шахтеры не будут ехать в Беларусь на замену собратьям, которые бастуют против незаконного режима Александра Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут "безработные шахтеры из Украины "... Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров! ", - написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах.

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Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что готов заменить работников, бастуют на шахтеров из Украины.