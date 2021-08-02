Страну охватят дожди с адской жарой: где пройдут ливни

2 августа в Украине продолжит преобладать жаркая погода, адское солнце пожалеет лишь западный регион.

В то же время в большинстве областей прогнозируют и дожди, сообщает Укргидрометцентр. В Киеве в понедельник ожидается дождливая, но жаркая погода. Температура в столице будет достигать +29...31°С.

На западе установится комфортная температура, которая в среднем составит +23...25°С, а на Закарпатье воздух прогреется до +27°С. Жарче всего сегодня будет в Харьковской и Луганской областях. Там вероятны ливни, но столбики термометров будут показывать до +36°С. На севере обещают температуру в пределах +30...32°С. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях пройдут ливни.

Автор: meteo.gov.ua Ливни на востоке обещают только в Харьковской области

В центре также прогнозируют осадки в жару. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях температура в среднем составит +31...33°С. На востоке в понедельник будет сухо. В Донецкой и Запорожской областях дневная температура воздуха составит +33...35°С.

На юге осадки возможны в Херсонской области и Крыму. Жара в Херсоне будет стоять в пределах +33...35°С, в Симферополе – +31...33°С. В Одесской области прогнозируют грозы и +31...33°С, а в Николаевской – до +34°С с ливнями.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.